Есть люди, которые всегда смотрят на разные вещи с опаской. Они боятся быть отвергнутыми, обманутыми, потерпеть поражение или неудачу. Астрологи рассказали, какой знак зодиака настоящий параноик.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. Они боятся окружающего мира, страдают от несправедливости, нищеты и насилия, царящих вокруг. Депрессии и отсутствие мотивации частые гости в душевных дебрях знака.

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Стабильный эмоциональный фон часто разрушается противоречиями и внутренними терзаниями. Рыбам сложно довериться ситуации. Им свойственны разочарование и безысходность в отношениях с людьми.

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