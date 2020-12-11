Какой знак зодиака настоящий параноик [ Редактировать ]
Есть люди, которые всегда смотрят на разные вещи с опаской. Они боятся быть отвергнутыми, обманутыми, потерпеть поражение или неудачу. Астрологи рассказали, какой знак зодиака настоящий параноик.
Итак, на первом месте оказались Рыбы. Они боятся окружающего мира, страдают от несправедливости, нищеты и насилия, царящих вокруг. Депрессии и отсутствие мотивации частые гости в душевных дебрях знака.
Стабильный эмоциональный фон часто разрушается противоречиями и внутренними терзаниями. Рыбам сложно довериться ситуации. Им свойственны разочарование и безысходность в отношениях с людьми.
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