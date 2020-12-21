На Миколаївщині у відділенні діалізу лікарі працюють без спецодягу та коронавірусних надбавок

Без спецодягу та коронавірусних надбавок. Це про роботу відділення діалізу на Миколаївщині. Медики тут регулярно, а часто і понаднормово, працюють із ковідними пацієнтами, не маючи можливості захиститися від вірусу.