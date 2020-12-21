В Україні за добу від COVID-19 одужали п'ять тисяч людей [ Редактировать ]
6 тисяч 545 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні минулої доби. 80 людей померли, понад 5 тисяч одужали.
Напередодні найбільшу кількість випадків Ковіду підтвердили в Києві - 673, понад 600 - на Одещині, 598 - у Дніпропетровській області.
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