Британський вірус-мутант не відрізняється від попередньої версії симптомами або летальністю

Євросоюз скликає термінове засідання через новий мутований тип коронавірусу, який зафіксували у Великій Британії.

Авіасполучення з Об'єднаним Королівством вже припинили більше двох десятків країн. Україна має визначитись сьогодні. Через новий штам Ковіду в самій Британії посилюють карантинні обмеження.

А тамтешнім кораблям заборонено залишати порти. Британський вірус-мутант не відрізняється від попередньої версії симптомами або летальністю. Утім, поширюється значно швидше. Ще невідомо - як діятимуть на нього вже наявні вакцини.