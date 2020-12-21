Євросоюз скликає екстрене засідання через новий штам COVID-19 [ Редактировать ]
Євросоюз скликає термінове засідання через новий мутований тип коронавірусу, який зафіксували у Великій Британії.
Авіасполучення з Об'єднаним Королівством вже припинили більше двох десятків країн. Україна має визначитись сьогодні. Через новий штам Ковіду в самій Британії посилюють карантинні обмеження.
А тамтешнім кораблям заборонено залишати порти. Британський вірус-мутант не відрізняється від попередньої версії симптомами або летальністю. Утім, поширюється значно швидше. Ще невідомо - як діятимуть на нього вже наявні вакцини.
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