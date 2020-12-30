"Британська корона" дісталася США [ Редактировать ]
У США зафіксували перший випадок британського штаму COVID-19. Він, на думку дослідників, поширюється значно швидше, аніж звичайний вірус.
Обраний президент Джо Байден заявив, що після інавгурації, примусить приватні компанії прискорити виробництво вакцин і засобів захисту.
А щоб заохотити людей робити щеплення, і сам отримав дозу вакцини. Слідом за ним щепилася і майбутня віце-президентка Камала Гарріс.
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