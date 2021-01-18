Таємниці Єгипту: яку знахідку приховували тисячолітні піски? [ Редактировать ]
Археологи відкривають нові таємниці давнього Єгипту. У Некрополі поблизу Каїра розкопали храм дружини фараона. Що саме приховували тисячолітні піски - розповість Ольга Жидецька.
Невелике селище Саккара, що за 30 кілометрів від Каїру, відкриває таємниці величної історії. Саме тут, неподалік давньої столиці - Мемфіса, знайшли свій спочинок правителі та можновладці Єгипетського царства. Некрополь останнім часом тішить науковців сенсаційними знахідками. Ось і тепер під товщею піску майже неушкодженим знайшли скарби стародавнього храму.
Захі Хавасс, керівник археологічної експедиції:
Ми ведемо розкопки поблизу піраміди Теті, першого царя 6 династії, що правив 4 200 років тому. Найголовніша знахідка - храм біля піраміди цариці. Усередині викарбуване її ім'я - Нейт. Вона була дружиною царя Теті. І це ще одна часточка в історії старого царства.
Храм оточує лабіринт з 22 поховальних шахт. У них знайшли добре збережені саркофаги з муміями. А також унікальні артефакти. 5-тиметрові папіруси, статуї, зброю та ігри давніх єгиптян. Ці скарби вже готують до передачі музейникам.
Майса Рабі, археолог:
Найважливіше те, що ми додаємо нову інформацію до прадавньої історії Єгипту. Навіть сама реставрація доповнює ці знання - як виготовляли фарби, яке дерево використовували для виробництва саркофагів, а яке ні.
Два місяці тому у цьому ж районі знайшли понад сотню неушкоджених саркофагів та безліч предметів мистецтва. І археологи впевнені - це тільки частинка давніх чудес, які приховує це історичне місце. І воно ще не раз здивує дослідників старовини.
по теме
Мумифицированный скелет длиной 15 сантиметров, найденный в чилийской пустыне Атакама, вызвал споры в научном сообществе
Ученые объявили, что 12 тысяч спутников Starlink на низкой орбите мешают оптическим наблюдениям на Вселенной
На крок ближче до розкриття секрету походження коронавірусу. Група медиків Всесвітньої організації охорони здоров'я таки прибула до китайського Уханя. Хоча ще тиждень тому це місто було - забороненим
Хоч експонат частково пошкоджений, та має неабияку цінність - чому науковці так радіють артефакту?
исследователи смоделировали процесс создания снежинок на ранней стадии и не смогли объяснить один феномен