Археологи відкривають нові таємниці давнього Єгипту. У Некрополі поблизу Каїра розкопали храм дружини фараона. Що саме приховували тисячолітні піски - розповість Ольга Жидецька.

Невелике селище Саккара, що за 30 кілометрів від Каїру, відкриває таємниці величної історії. Саме тут, неподалік давньої столиці - Мемфіса, знайшли свій спочинок правителі та можновладці Єгипетського царства. Некрополь останнім часом тішить науковців сенсаційними знахідками. Ось і тепер під товщею піску майже неушкодженим знайшли скарби стародавнього храму.

Захі Хавасс, керівник археологічної експедиції:

Ми ведемо розкопки поблизу піраміди Теті, першого царя 6 династії, що правив 4 200 років тому. Найголовніша знахідка - храм біля піраміди цариці. Усередині викарбуване її ім'я - Нейт. Вона була дружиною царя Теті. І це ще одна часточка в історії старого царства.

Храм оточує лабіринт з 22 поховальних шахт. У них знайшли добре збережені саркофаги з муміями. А також унікальні артефакти. 5-тиметрові папіруси, статуї, зброю та ігри давніх єгиптян. Ці скарби вже готують до передачі музейникам.

Майса Рабі, археолог:

Найважливіше те, що ми додаємо нову інформацію до прадавньої історії Єгипту. Навіть сама реставрація доповнює ці знання - як виготовляли фарби, яке дерево використовували для виробництва саркофагів, а яке ні.

Два місяці тому у цьому ж районі знайшли понад сотню неушкоджених саркофагів та безліч предметів мистецтва. І археологи впевнені - це тільки частинка давніх чудес, які приховує це історичне місце. І воно ще не раз здивує дослідників старовини.