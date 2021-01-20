Вірус-мутант відправив Британію у локдаун

В Британії посилюють і так суворий карантин. Відзавтра Королівство поринає у третій локдаун. Причина - вірус-мутант. І тепер там не просто закрили магазини та кафе, але й заборонили виходити на вулицю без поважної причини