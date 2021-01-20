Найбільший стадіон Лондона перетворили на центр вакцинації [ Редактировать ]
Лондонський стадіон Вемблі перетворили на центр вакцинації. Нині щеплення там можуть отримати ті, кому за 70, і пацієнти з медичних груп ризику. Загалом у британській столиці працюють 170 центрів вакцинації.
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