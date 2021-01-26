Український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Загалом російські окупанти п'ять разів обстріляли позиції армійців. Накривали вогнем із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А ще працювали снайпери. Як наші захисники утримують оборону - з передової Ігор Левенок.

Околиці Донецька. Наші армійці кажуть: дива не трапилося. І просто припинити стріляти ворог не може - час від часу вдається до збройних провокацій. Гранатомети, стрілецька зброя, снайпери. Б'ють на ураження.

Шахта "Бутівка". Довкола самі руїни. Наслідки ворожих обстрілів вражають. Серед понівечених споруд гуляє вітер і тривожить тишу, яка тут буває надто підступною.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпера сидять, видно їх. В тепловізора їх видно дуже сильно не заховаються, бо їм же ж теж треба якось нас бачити.

Окупанти із трьох боків. І тут, майже в оточенні, стримують супротивника наші піхотинці. Небезпека - на кожному кроці. Пам'ятні знаки нагадують: на цьому місці загинув захисник України.

Це наша цемля! І пропитана вона тут кров'ю. Дуже пропитана.

Та хлопці кажуть: ворога звідси витурили не дарма. Армійці захопили вдалий плацдарм як для наступу на Донецьк, так і для оборони Авдіївки.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця ж позиція переходила, то до наших рук, то до ворога. Зараз вона наша і буде вже нашою.

І решта українських земель теж будуть нашими. Військові певні. Жодним метром не поступляться. Кажуть: є сили і засоби, щоб спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли.