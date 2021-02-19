Ізраїль продовжив заборону на міжнародні авіарейси [ Редактировать ]
Ізраїль продовжив заборону на міжнародні авіарейси до початку березня. А також обов'язкову ізоляцію в готелях для тих, хто повертається до країни з-за кордону.
Тривалість ізоляції 14 днів без тесту на коронавірус або 10 днів, щоб зробити два аналізи. А для в'їзду і виїзду з країни необхідно отримати спеціальний дозвіл в комісії з виняткових випадків.
Міжнародні рейси країна припинила від 24 січня.
по теме
Лікарням доводиться відкривати нові спеціальні дитячі відділення. Ставку медики роблять на вакцинацію
Грандіозна процесія без соціальної дистанції та масок пройшла центром міста. Поліція у ситуацію не втручалася попри те, що в країні діє локдаун через високу захворюваність та смертність від Ковіду
Як повідомили в адміністрації Джакарти, такі заходи є необхідністю. Оскільки на місто припадає близько чверті всіх інфікованих у країні - понад 300 тисяч людей
За минулу добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилася майже на 30 відсотків, а за місяць вчетверо. У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню
Минулої доби протестували на Ковід майже 65 тисяч українці. Позитивні діагнози підтвердили у більш як чотирьох тисяч. Одужали при цьому майже 6 тисяч пацієнтів. 147 померли