Ізраїль продовжив заборону на міжнародні авіарейси до початку березня. А також обов'язкову ізоляцію в готелях для тих, хто повертається до країни з-за кордону.

Тривалість ізоляції 14 днів без тесту на коронавірус або 10 днів, щоб зробити два аналізи. А для в'їзду і виїзду з країни необхідно отримати спеціальний дозвіл в комісії з виняткових випадків.

Міжнародні рейси країна припинила від 24 січня.