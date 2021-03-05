Чем опасны цветные линзы [ Редактировать ]
Цветные линзы, которые называют также декоративными или костюмными, - это линзы, которые меняют внешний вид глаз. Они могут "перекрасить" вашу радужку, скорректировать форму и размер зрачков, добавить какой-то рисунок или даже изменить облик всего глаза. Однако, медики отмечают, что такие линзы не всегда безопасны, передает newsyou.info.
Что нужно знать о цветных линзах
Чтобы правильно подобрать линзы, обратитесь к офтальмологу. Специалист поможет подобрать подходящий бренд, размер линз и оценить, как ваши глаза на них реагируют.
Неправильная посадка линз может привести к серьезным повреждениям и даже развитию слепоты. Заграницей костюмные линзы считаются медицинскими изделиями и требуют обязательного рецепта, независимо от того, корректируют они зрение или нет.
Неправильно подобранные по размеру линзы могут вызвать потертость или язву роговицы. Костюмные линзы также могут пропускать меньше кислорода в глаза, потому что пигменты, используемые для добавления цвета, делают линзу менее воздухопроницаемой, что приводит к возникновению дискомфорта и покраснения.
Опасность цветных линз
Правильно подобранные цветные линзы безопасны, они не портят зрение и не приводят к травмам глаз, если соблюдать правила ношения и ухода.
Костюмные линзы носят практически так же, как обычные контактные, они даже бывают с диоптриями. Единственная разница - это сам цвет. Если вы привыкли носить контактные линзы, то у вас не должно возникнуть проблем с ношением цветных. Некоторым людям цветные линзы кажутся менее удобными, потому что они могут быть немного толще, но обычно разница незначительная.
Если ваши костюмные линзы плотные и полностью закрывают зрачок, лучше не надевайте их для выхода на улицу, особенно в темное время: линзы могут ограничить вашу способность видеть транспорт, людей и другие препятствия. Носите такие линзы в хорошо освещенных безопасных местах.
Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ученые провели важное исследование, которое показало, почему нельзя часто увлажнять кожу
Масло клещевины, более известное как касторовое, считали панацеей от многих напастей
Некоторым людям нравится спать в носках, так как для них это удобно и комфортно, особенно зимой
Ржаной хлеб предотвращает возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы и не приводит к набору лишних килограммов
Кофе - любимый многими ароматный напиток, с которого начинается утр