У Pfizer заявили про безпечність вакцини для дітей [ Редактировать ]
В американській компанії Pfizer заявили, що їхня вакцина ефективна для дітей 12-15 років. Випробування провели серед понад двох тисяч підлітків у Штатах.
Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас за даними центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий.
У деяких країнах, наприклад у Великій Британії, щепити їх поки що не планують.
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