Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі

В американській компанії Pfizer заявили, що їхня вакцина ефективна для дітей 12-15 років. Випробування провели серед понад двох тисяч підлітків у Штатах.

Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас за даними центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий.

У деяких країнах, наприклад у Великій Британії, щепити їх поки що не планують.