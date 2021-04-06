Во вторник, 6 апреля, в полиции Николаевской области заявили о том, что мужчина посреди улицы зарезал 16-летнего парня.

Так, поздно вечером 4 апреля в полицию поступило сообщение об инциденте. Медик заявил, что возле одного из магазинов в Вознесенске неизвестный ударил ножом в сердце 16-летнего парня, от которого тот скончался на месте.

Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления 30-летнего жителя Вознесенска в доме знакомого, где он скрывался.

Злоумышленника задержали и объявили ему о подозрении в умышленном убийстве. Теперь ранее судимому злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, что недавно полиция раскрыла жестокое убийство под Киевом. Как оказалось, родного отца ради наследства "заказал" сын. Парень обиделся, что папа отказался дать ему денег на шикарную свадьбу.

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