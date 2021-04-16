Польща висилає трьох дипломатів Росії [ Редактировать ]
А от Польща вдалася до ще жорсткіших заходів. З Варшави висилають трьох російських дипломатів: відповідну ноту вручили послу федерації.
Персонами нон-грата росіян оголосили через цитую "порушення дипломатичного статусу і діяльність, що шкодить Польській Республіці".
Про що саме мова, польське міністерство закордонних справ не уточнює. Окремо Варшава підкреслила підтримку Сполученим Штатам на тлі запровадження обмежень проти російських компаній.
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