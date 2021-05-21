Наихудшая ситуация в мире по заболеваемости COVID-19 сейчас в Индии/ фото: РБК

Пандемия COVID-19 могла унести больше жизней, чем подается в официальной статистике. Об этом на онлайн-брифинге заявила помощник Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма.

По ее словам, в настоящее время статистика Всемирной организации здравоохранения гласит, что от COVID-19 за весь период пандемии умерли 3,4 миллиона человек. Однако реальность такова, что коронавирус мог "убить" по меньшей мере от 6 до 8 миллионов жителей планеты.

Это число на самом деле может быть в два-три раза больше. Поэтому я думаю, что с оговоркой может быть примерно 6-8 миллионов смертей.

Отмечается, что наихудшая ситуация в мире по заболеваемости COVID-19 фиксируется на территории Индии, где циркулирует опаснейший штамм с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, там наибольшая густота населения в стране.

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Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от инфекции снижается вторую неделю подряд. Также Гебрейесус поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году.

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