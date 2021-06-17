В Париже снова открылся Диснейленд [ Редактировать ]
Закрытый из-за пандемии COVID парижский Диснейленд открылся спустя 8 месяцев простоя. При этом на территории тематического парка действуют ограничения.
Сообщается, что сегодня Диснейленд открылся для посетителей. В то же время аниматоры в костюмах мультяшных персонажей из-за ограничений не могут традиционно обнимать посетителей для селфи и держатся на расстоянии.
Согласно правилам парка, тесное общение, в том числе объятия, временно приостановлены, а посетители старше шести лет обязаны носить маски.
По словам гендиректора парижского Диснейленда Наташи Рафальски, его открытие стало переломным моментом для всего туристического и гостиничного сектора Франции, который выходит из пандемии.
Ранее сообщалось, что во Франции отменяют комендантский час.
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