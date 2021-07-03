На территории Японии произошел мощный оползень, в результате которого пропали без вести 20 человек. Стихийное бедствие "атаковало" город Атами, который находится в префектуре Сидзуока.

Потоки пород, смешанных с грунтом, погребали многоэтажные дома и отдельные здания. В городе приняли решение эвакуировать около 20 тысяч семей. В настоящее время на место бедствия отправились сотрудники спасательных служб.

Отмечается, что также было принято решение задействовать в ликвидации последствий оползня Силы самообороны. Сейчас правительство Японии создало оперативный штаб, где будет проводиться сбор всей информации об оползне. Известно, что в центральных, а также восточных регионах страны продолжается сезон дождей. За минувшие сутки в отдельных регионах выпало от 400 до 600 миллиметров осадков.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2021

Читайте также, в индонезийской провинции Западная Ява мощные дожди вызвали сильные оползни, в результате которых фиксируются множественные человеческие жертвы. Гнев природы унес жизни не менее 13 человек, еще 18 получили травмы различной тяжести, а также 27 внесли в список пропавших без вести.

Кроме того, из-за сильных дождей в Непале произошли убийственные оползни. За нынешний сезон муссонов в июне-сентябре погибли 314 человек, по меньшей мере еще 111 непальцев остаются пропавшими без вести, а 160 получили ранения.

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