На территории Японии произошел мощный оползень, в результате которого пропали без вести 20 человек. Стихийное бедствие "атаковало" город Атами, который находится в префектуре Сидзуока.

Потоки пород, смешанных с грунтом, погребали многоэтажные дома и отдельные здания. В городе приняли решение эвакуировать около 20 тысяч семей. В настоящее время на место бедствия отправились сотрудники спасательных служб.

Отмечается, что также было принято решение задействовать в ликвидации последствий оползня Силы самообороны. Сейчас правительство Японии создало оперативный штаб, где будет проводиться сбор всей информации об оползне. Известно, что в центральных, а также восточных регионах страны продолжается сезон дождей. За минувшие сутки в отдельных регионах выпало от 400 до 600 миллиметров осадков.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx