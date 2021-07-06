ВООЗ пророкує нову хвилю коронавірусу восени [ Редактировать ]
Водночас у ВООЗ не радять поспішати з послабленням карантину. В організації кажуть - уже восени можлива нова хвиля епідемії. Та й показники інфікування досі високі.
У країнах Південної Америки щотижня фіксують близько мільйона нових випадків коронавірусу, а в Європі півмільйона. Лише за останню добу в світі інфікувалися понад 300 тисяч людей.
Майкл Райан, директора програми з надзвичайних ситуацій ВООЗ:
Нам просто потрібно бути терплячими. Згадайте минуле літо, коли у нас показники інфікування зменшилися, а потім усі розслабилися. Тоді вже у вересні та жовтні ми отримали величезні неприємності. Думаю, цього разу все може повторися, ба більше, з новим небезпечнішим варіантом вірусу. І в цьому полягає проблема.
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