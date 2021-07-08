Антимонопольный комитет Украины признал допустимой приостановленную им ранее госпомощь, которую Мининфраструктуры предоставляло на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр". Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет рассмотрел материалы соответствующего дела и признал, что поддержка мероприятий по обеспечению безопасности аэродрома на основании бюджетной программы "Укринфрапроекта" и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объемом 169,86 млн гривен не является государственной помощью в соответствии с законом О государственной помощи субъектам хозяйствования.

В то же время признано государственной помощью поддержку по проектированию и строительству аэродрома, которая выделяется министерством для "Фининпро" и эксплуатанта – международного аэропорта Днепр общим объемом более 6 млрд гривен.

В решении АМКУ говорится, что эта помощь является допустимой для конкуренции при условии выполнения трех обязательств:

обеспечить, чтобы процедура отбора будущего эксплуатанта аэродрома международного аэропорта "Днепр" была открытой, конкурентной, прозрачной и недискриминационной. С этой целью предоставитель государственной помощи должен согласовать с уполномоченным органом по вопросам государственной помощи порядок такого отбора до начала его проведения;

обеспечить, чтобы аэропорт был открыт для всех потенциальных авиаперевозчиков (не должен использоваться одним авиаперевозчиком);

ежегодно предоставлять в уполномоченный орган отчетность по пассажиропотоку и полученной прибыли, а в случае изменения динамики этих показателей за период амортизации (до 2045 года) – дополнительно уведомлять.

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