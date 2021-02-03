На первых семи этажах будут вестибюль, кофейня и место для гостей/ фото: GMK Center

Австралийские инженеры заявили о планах возведения 100-метрового небоскреба в Сиднее, который станет самым узким в мире.

Ширина рекордсмена будет равняться всего 6,4 метра. Архитекторы также заявили, что соотношение сторон небоскреба буде т равняться 16 к 1.

Фото: Durbach Block Jaggers

В здании, которое планируется разместить на улице Питт-410, планируется обустроить гостиницу. На первых семи этажах будут вестибюль, кофейня и место для гостей. А на самом верху готовятся обустраивать спа-центр с выступающим балконом. Известно, что дом планируется возвести без использования строительных кранов, так как вокруг площадки наблюдается недостаточное количество места.

Фото: Durbach Block Jaggers

Читайте также, в Китае построили футуристический ленточный мост. Строение имеет многоуровневую конструкцию, где выходы и входы выстроены на разных высотах.

Кроме того, в Китае построили "лежачий" небоскреб. Строение находиться на высоте 250 метров, там находятся: выставочный павильон, который показывает будущую жизнь на Марсе и площадка для обозрения с прозрачным полом.

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