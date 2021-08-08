Який Кіпр на смак? Продовжуємо серію сюжетів про курортний відпочинок. І сьогодні наша журналістка Ірина Баглай покаже інший гірський Кіпр та поділиться порадами про те, де на мапі подорожей варто розставити позначки.

Від палючого сонця навіть на самому півдні Кіпру є порятунок. Що вище в гори, то кристалевішим стає повітря. А морський курорт змінює подобу.

Після пандемічної паузи туристична галузь Кіпру взялася розширювати пропозиції.

Саввас Пердіос, міністр туризму Кіпру:

Хочемо довести всім, що ми не тільки літній курорт, тобто - не лише морський. Ми можемо приймати туристів цілий рік завдяки прямим рейсам. Знаємо, що українців вабить кіпрська кухня і ми маємо бренд "лейбл", а це по-вашому "спробуй Кіпр на смак, мандрівка по делікатеси".

Справжній делікатес і таке не знайдеш ніде більше - це варення з дамаської троянди. Росте вона лише у горах Троодас селі Агрос.

Нікі, майстриня з виготовлення крафтового варення:

Це варення роблять лише з дамаської троянди. Квіти на пелюсточки розбираємо, здуваємо пил, миємо. І вже тоді тільки варимо.

Воно не лише смачне, а й цілюще. Очищає організм. Для Нікі це справа життя і наслідування традицій родини. Адже рецепт перейшов від прабабусі. Таємницю приготування тримає в секреті. Проте завжди гостинно зустрічає туристів, проводить екскурсію і показує процес.

Люди тут жили бідно, тому навчилися варити варення з усього, навіть із часнику та цибулі, а це варення з кавуна.

Нікі, майстриня з виготовлення крафтового варення:

Це кавун, це саме біла частина його шкірки, е інжир - сіко, а це апельсин.

Сотня видів варення - асортимент кіпріотської господині. Та найскладніше, каже Нікі, даються ласощі з зеленого волоського горіха

Нікі, майстриня з виготовлення крафтового варення:

Урожай увесь треба зібрати за один день. Треба передивитися кожен горішок, щоб шкірка не була жорсткою. Горіх має бути молодим, молочним. Тиждень вимачуємо плоди у воді і коли вони почорніють, тоді варимо. Усе триває 4 дні.

Пелюстки такої троянди - добрі ще й для виноробства та індустрії краси. Квітне троянда навесні, але нам ще пощастило побачити її в усій красі. Та господарі запрошують туристів на диво-час - це коли схили гір всіяні рожевим цвітом.

Якщо хочете взяти участь у зборі врожаю можете приїхати наступного року, чекатимемо в травні.

І в цей час всі жителі села стають до роботи ще до світання, доки роса не впала на квітку-годувальницю.

Бо тільки-но зійде сонце троянда втрачає свої властивості. Отож, розпочинаємо працю о пів на шосту. І руками збираємо щодня по 50 000 троянд.

І цього ж дня робота на виробництві закипає, аби пелюстки не зіпсувалися. Креми, свічки, вино і навіть шоколад та олія - усе трояндове. Останнє - найдорожче, адже на її виробництво треба тонни пелюсток. І жодних хімічних домішок.

Справи родин, які передавали від покоління в покоління на сімейних фотографіях. Це така собі вулична галерея, аби і без перекладача гості могли зрозуміти історію Кіпру. Секрети ж майстрів - у відкритому доступі. Двері завжди відчинені. На місцевих виноробнях можна придбати візитівку Кіпру - вино "Командорія". Солодке, але без цукру

Кумандарино вино роблять із двох видів винограду: білий "Цінестері" і чорний "Мавро". І воно солодке, бо виноград лишають в'янути під сонцем тиждень. Він висихає і цукор сягає максимуму.

А посмакувавши вином, та надихавшись гірським повітрям дорогою додому - варто відвідати античні місця. Як то Куріон, де можна навіть відчути себе богами, на честь яких тут зводили міста. І де тисячоліттями турботливо зберігають мозаїки та рештки храмів. І сьогодні можна виступити на сцені античного театру.