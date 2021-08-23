Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той посприяв звільненню кримських татар, яких незаконно утримує РФ. Їх у російських тюрмах понад сотню.

Розмову глави держав провели телефоном. Також обговорили питання окупації Криму та проведення саміту Кримська платформа - він відбудеться у Києві сьогодні.

Під час розмови Ердоган привітав Україну з 30-річчям Незалежності і подякував за участь українських рятувальників у гасінні лісових пожеж у Туреччині.