На Україну стрімко насувається холоднеча [ Редактировать ]
На Україну стрімко насувається холоднеча. У Карпатах уже вдарили морози. Місцями в горах температура впала до мінус шести.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний загін на свій сторінці у Фейсбуці. А з четверга нічні заморозки прогнозують майже в усіх регіонах.
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