Трамп доручив відкрити в'язницю на острові Алькатрас [ Редагувати ]
Президент США Дональд Трамп доручив Федеральному бюро в'язниць перебудувати та знову відкрити в'язницю для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас у затоці Сан-Франциско. Про це глава Білого дому оголосив у соцмережі Truth Social.
"Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів і суддів, які бояться виконувати свою роботу і дозволяють нам висилати злочинців, які незаконно прибули до нашої країни", - написав Дональд Трамп, додавши, що доручив "суттєво розширити" та "перебудувати" Алькатрас.
Працюватиме над відкриттям в'язниці Федеральне бюро в'язниць разом із Міністерством юстиції, ФБР, а також Міністерством внутрішньої безпеки.
Відому американську в'язницю спеціально спорудили на місці, звідки практично неможливо втекти. За часів золотої лихоманки там була неприступна фортеця, яка захищала бухту від нападів. А потім потрапити до Алькатрасу означало лише одне - у тебе більше немає шансів.
На острів звезли дві з половиною сотні гангстерів, залишивши їм лише право на життя. В'язницю відокремлюють від материка два з половиною кілометри крижаної води з потужною течією.
Алькатрас закрили у березні 1963 року. За офіційною версією, це було зроблено через великі видатки на утримання ув'язнених на острові. В'язниця вимагала ремонту на суму майже $3-5 млн.
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