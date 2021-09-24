Потепління йде в Україну [ Редактировать ]
І наостанок - добра новина від українського Гідрометцентру. Йде потепління. У західних та південних областях на завтра дощів уже не прогнозують, а в неділю невеликі опади очікують лише на сході. Денна температура подекуди підніметься до 23 градусів.
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Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний загін на свій сторінці у Фейсбуці. А з четверга нічні заморозки прогнозують майже в усіх регіонах.