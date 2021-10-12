Єгипетський скульптор виготовляє мініатюрні фігури на кінчиках олівців [ Редактировать ]
Від Тутанхамона до Нефертіті. Єгипетський скульптор виготовляє мініатюрні фігури. Свої твори вирізує на кінчиках олівців. Як саме триває робота та що вдається розгледіти в таких крихітних витворах - далі в сюжеті.
Про те, що звичайний олівець може бути й полотном для мистецтва, Ібрагім дізнався через соцмережі. 20 невдалих спроб - і світ побачив перше творіння художника на грифі - маленьке серце. Тепер у митця амбітні плани на це захоплення.
Ібрагім Белал, єгипетський скульптор мініатюр:
Моя головна мрія - створити перший музей мініатюрних скульптур на Близькому Сході, щоб показати всю історію Єгипту - від епохи фараонів до сьогодення.
Коли Ібрагім опублікував перші фотографії своїх скульптур у соцмережах, таке мистецтво не знайшло відгуку аудиторії. Художника засипали негативними та іронічними коментарями.
Ібрагім Белал, єгипетський скульптор мініатюр:
Деякі критики вважали, що моє хобі - це марнування часу та зусиль. Інші - казали, що я повинен творити щось велике. Однак ті, хто так говорить, нічого не тямлять у всесвітньо визнаному мистецтві мініатюр.
Ібрагім працює з олівцями завбільшки від пів міліметра до п'яти. Велику роль у створенні скульптури відіграє й матеріал. Основа олівця повинна складатися з найчистіших сортів свинцю, без будь-яких домішок. Лише тоді фігури не ламатимуться під час роботи. На виготовлення однієї такої статуї митець витрачає до сорока годин.
Ібрагім Белал, єгипетський скульптор мініатюр:
Це мистецтво рідкісне, і мало хто спеціалізується на ньому. Воно складне й вимагає від художника певних навичок. Наприклад, щоб відтворити справжні й точні розміри фігури, необхідні знання мистецтва скульптури та анатомії. Митець також має бути дуже терплячою людиною.
І хоча на Близькому Сході роботи Ібрагіма ще не такі популярні, утім, його скульптури вже замовляють за океаном - у США.
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