Третє щеплення. У Сполучених Штатах влада дала добро на масове використання так званих бустерних, тобто додаткових доз вакцин усіх трьох найбільших американських виробників. Ба більше - запровадила нові правила ревакцинації. Зокрема дозволила змішувати препарати. Кому, на думку лікарів, потрібен іще один укол? І чи буде він обов'язковим? Дмитро Анопченко розкаже про всі новації.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Ревакцинація. Це слово зараз постійно звучить у новинах. І зрозуміло чому: якщо раніше говорили про необхідність третього щеплення лише для людей із низьким імунітетом, то зараз лікарі наполегливо радять зробити цей додатковий укол усім, чия робота пов'язана зі спілкуванням із великою кількістю людей - тобто і медикам, і вчителям, і журналістам… А це десятки мільйонів американців.

За новими правилами, щонайменше через шість місяців після повної вакцинації вже можна робити третій укол. Причому дозволили це і людям із головної "категорії ризику" - тим, кому за 65; і тим, кому від 18 років - якщо, приміром, їхня робота має високий ризик зараження. А препарат від "Джонсона і Джонсона" дозволили колоти вже через два місяці після другої дози. Тож у пунктах вакцинації - знову черги.

Зараз, коли лютує "Дельта", більшість тих, хто заражається коронавірусом, це невакциновані. А ті, хто щепилися, якщо і хворіють, то легко. То ж бустерна доза захистить ще більше.

А ще - медики офіційно дали дозвіл суміщати вакцини (наприклад, зробити третій укол "Пфайзером", якщо перші два були "Модерною").

Мало того - радять це робити. Бо свіжі дослідження показали: такий "мікс" ще більше підсилює імунітет.

Фаїка Чима, лікар-інфекціоніст:

Зараз, коли нарешті дали дозвіл на бустерну дозу, ми насамперед зможемо допомогти пацієнтам зі слабким імунітетом. Тим, хто проходить хіміотерапію або чекає на трансплантацію.

Медики кажуть: "бустерний укол" не дає якихось несподіваних наслідків. Очікувати треба приблизно того ж, що й після другої дози. За статистикою, більшість вакцинованих скаржилися на дискомфорт у місці ін'єкції, головний біль і слабкість - та й усе. Хоча даних, звісно ж, поки що мало. Але ентузіазм у пацієнтів - наразі великий.

Памела Вельтман, пацієнтка, що отримала бустерну дозу:

Це таке полегшення… Після другої дози наче "попустило", далі трішки "Дельта" розхвилювала. А ця, третя, ще більше захистить, от би всім її отримати!

Але не всі, звісно ж, у захваті. У соцмережах - шквал дописів. Бо вакцинація (про яку спершу казали як про добровільну) тепер стає обов'язковою, без довідки в багатьох штатах уже й в ресторан не зайдеш, і з роботи звільняють… Мовляв, і третій укол - швидко може стати таким же неодмінним…

Дмитро Анопченко, кореспондент: