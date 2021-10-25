Перевізники майже на 70 відсотків зменшили кількість рейсів.

Уже тиждень за правилами "червоної зони" живе Дніпро. Тутешні лікарні переповнені, й формально в місті діють жорсткі протиепідемічні обмеження. І поки одні цих правил дотримуються, занаючи збитків, інші використовують ситуацію, щоб отримати прибуток.

Лише за кілька годин понеділка в стаціонар інфекційної лікарні Дніпра привезли 30 пацієнтів. Головний лікар медзакладу констатує - кількість госпіталізацій збільшилась у рази. На сьогодні ліжка заповнені на 95 відсотків. Більшість пацієнтів потребують кисневої терапії.

Микола Турчин, генеральний директор інфекційної лікарні №21:

Для порівняння, влітку таких пацієнтів було 30 відсотків, які потребують кисневу терапію. За добу від початку витрачалося 800 кг жидкого кисню, потім була тонна, зараз це 1200-1300.

Із понад 230 пацієнтів лише 13 мають щеплення. У Дніпрі темпи вакцинації зросли тільки після того, як у місті запровадили жорсткий карантин. Нині імунізацію пройшли понад пів мільйона жителів. І для них, до слова, карантин не такий суворий - діє низка послаблень. Приміром - проїзд до інших областей. На Дніпровському автовокзалі порожні платформи. На свій рейс чекають одиниці.

За тиждень роботи за новими карантинними правилами перевезення - кількість пасажирів зменшилася на 75 відсотків. Водії в розпачі - скоро возити буде нікого й нікому.

Віталій, водій автобуса "Новомосковськ - Дніпро – Київ":

Перестали работать в нормальном режиме, графики срываются. Мы ездим конечно, но это все дорого стоит для нас. Ради пассажиров конечно готовы пострадать немножко, поэтому такая ситуация.

Пані Наталія на автовокзалі перевіряє наявність сертифікатів. Розповідає - часто доводиться вгамовували пасажирів, які їх не мають.

Наталія, посадковий диспетчер автовокзалу Дніпра:

Тяжело в том, что люди начинают нервничать. Сильно, идет паника у людей, надо добираться, они не могут. Из-за этого тяжело, морально тяжело.

Перевізники ж майже на 70 відсотків зменшили кількість рейсів.

Михайло Тонконогий, голова Дніпропетровської обласної профспілки автоперевізників:

Суттєво скорочено і кількість відправлень, і рухомий склад, наприклад, з великого чи середнього на малий. Там, де їхало 3-4 рази на день, їхали великі автобуси, зраз їдуть спринтери, їдуть максимум два рази на день, а то і одне відправлення.

Та є й ті, хто скористався з ситуації, аби заробити. Це перевізники-нелегали.

Михайло Тонконогий, голова Дніпропетровської обласної профспілки автоперевізників:

Вони користуються тим, що офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковід-сертифікатів або тестів і спокійно возять людей між містами, у рамках двох областей. Сьогодні, на жаль, дієвого механізму впливу на нелегалів в Україні досі не випрацювали.

У профспілці перевізників розповідають - варто поліції спіймати одного нелегала, як на його місце виїжджає інший.