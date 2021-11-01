Оксфордський словник оголосив слово 2021 року [ Редактировать ]
Слово 2021 року - оголосила редакція "Оксфордського словника англійської мови". І це - "Вакс". Так коротко називають усе, пов'язане з вакциною.
Вислів по всій планеті використовували у 72 рази частіше, ніж торік. "Вакс" також спричинив утворення численних неологізмів. Наприклад, селфі, зроблене під час щеплення, тепер називають "ваксі". "Антиваксом" - іменують тих, хто проти імунізації, а паспорт щеплення - це "вакс-пас". Нагадаю, торік лінгвісти не змогли вибрати одне найпопулярніше слово. Мовляв, так коротко 2020-й описати було неможливо.
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