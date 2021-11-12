Двоє українських військових підірвалися на вибухівці [ Редактировать ]
Тяжкі втрати на фронті. На невідомому вибуховому пристрої сьогодні підірвалися двоє армійців. Вони загинули на місці. Про це повідомляють у штабі ООС.
Де це сталось, там не уточнили. Лише вказали, що сьогодні противник обстрілював армійців із важкої зброї поблизу Зайцевого та Попасної.
А пізніше 79-та десантно-штурмова бригада повідомила, що загинули два її бійці. Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв.
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