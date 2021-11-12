Тяжкі втрати на фронті. На невідомому вибуховому пристрої сьогодні підірвалися двоє армійців. Вони загинули на місці. Про це повідомляють у штабі ООС.

Де це сталось, там не уточнили. Лише вказали, що сьогодні противник обстрілював армійців із важкої зброї поблизу Зайцевого та Попасної.

А пізніше 79-та десантно-штурмова бригада повідомила, що загинули два її бійці. Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв.