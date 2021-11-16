Армійці виявили підземний схрон окупантів [ Редактировать ]
Від початку доби на Сході України ворог шість разів порушив режим тиші. Позиції українських військових атакували неподалік Золотого, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки і Попасної.
Застосовували стрілецьку зброю, гранотомети й великокаліберні кулемети. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Армійці також виявили підземний схрон окупантів, там зберігалися протитанкові міни та артснаряди.
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Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. За останню добу з боку окупантів зафіксовані шість порушень режиму тиші.
Вони загинули на місці. Про це повідомляють у штабі ООС.
Запеклих боїв тут зараз ніби й нема. Але й про перемир'я не йдеться. Ворог укріплює свої позиції. Проводить розвідку.
Ворог на Донбасі не втомлюється обстрілювати українських військових і мирне населення. Сьогодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру - зачепило добряче.
Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди.