В США заспокоїти дітей перед щеплення допомагає спеціально навчений пес [ Редактировать ]
У світі за добу зафіксували майже півмільйона заражень Ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія та Німеччина.
За даними ВООЗ, 99 відсотків недужих інфікувалися штамом "Дельта". В Австрії, щоб не перевантажити реанімації, окрема група лікарів визначатиме, хто потребує інтенсивної терапії найбільше.
До Куби прибули волонтери з Італії - тестують місцеву вакцину. А в США заспокоїти дітей перед щеплення допомагає спеціально навчений пес психологічної підтримки.
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Далі - Велика Британія, Німеччина та США. Україна у цьому переліку шоста.
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