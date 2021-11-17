За даними ВООЗ, 99 відсотків недужих інфікувалися штамом "Дельта".

У світі за добу зафіксували майже півмільйона заражень Ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Велика Британія та Німеччина.

За даними ВООЗ, 99 відсотків недужих інфікувалися штамом "Дельта". В Австрії, щоб не перевантажити реанімації, окрема група лікарів визначатиме, хто потребує інтенсивної терапії найбільше.

До Куби прибули волонтери з Італії - тестують місцеву вакцину. А в США заспокоїти дітей перед щеплення допомагає спеціально навчений пес психологічної підтримки.