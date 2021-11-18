С 1 июля 2022 года в Швейцарии легализуют однополые браки. Такое решение приняло правительство. Если же они зарегистрировали свой брак в другой стране, то смогут легализовать статус в Швейцарии уже с начала января. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Швейцарии приняло законопроект, выполняя решение прошедшего в сентябре референдума и на котором почти две трети населения проголосовали "за". Референдум инициировала общественная организация "Браки для всех" (Marriage for All). В этой организации отмечают, что в первый год действия нового закона им воспользуются несколько сотен человек.

Мария фон Кеннел, сопредседатель инициативы "Браки для всех" заявила:

Мы действительно рады результатам референдума и потому, что сейчас эти результаты были узаконены. Мы боремся за равенство браков уже 30 лет, и этот референдум стал историческим моментом.

Как сообщали "Подробности", в июле 2021 года в Израиле однополым парам разрешили иметь детей.

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