В Одессе прекращает работу известный музей [ Редактировать ]
Источник: МСИО
Музей современного искусства Одессы прекращает работу. Об этом сообщается на Facebook-страничке музея.
28 ноября музей на Леонтовича 5 в последний раз откроет свои двери для посетителей. Мы безгранично благодарны всем, кто был вместе с нами все эти годы, поддерживал и посещал все проекты, а также вносил вклад в развитие и популяризацию современного искусства Одессы. Все подробности мы сообщим позже. Приходите попрощаться с любимым музеем.
10 апреля 2021 года Музею современного искусства Одессы исполнилось 13 лет. За это время в его залах было проведено пять биеннале современного искусства.
Учредитель Музея современного искусства Одессы - банкир Вадим Мороховский. Первой и основной его экспозиция стала коллекция Михаила Кнобеля.
Напомним, что в Киеве появится центр современного искусства Ивана Марчука.
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