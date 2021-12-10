Потужна піщана буря накрила столицю Єгипту [ Редактировать ]
Потужна піщана буря накрила столицю Єгипту. Близько доби в Каїрі не було видно навіть сонця. П'ятиметрова піщана "стіна" ніби поглинула місто. У столиці та населених пунктах довкола закрили школи, мешканцям рекомендували залишатися вдома. Призупинили також морське сполучення. Пориви вітру подекуди сягали 60 кілометрів на годину.
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