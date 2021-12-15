На Сході поранили українського військового [ Редактировать ]
Цієї ночі на Сході поранили українського військового. Бійця ушпиталили у стані середньої тяжкості. За добу противник сім разів відкривав вогонь по укріпленнях армійців. Застосовував і заборонені калібри. Зокрема біля Авдіївки та Гранітного незаконні формування били зі 120 мінометів. З гранатометів і кулеметів ворог цілив по околицях Старогнатівки й Водяного. Щоб вгамувати окупантів - бійці Об'єднаних Сил стріляли у відповідь.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Стріляють у все, що рухається, от вони побачили рух і можуть прострелити. Було таке, що в більш-менш тиловій зоні ми там заготівлею дров займаємося. Почули роботу бензопили та обстріляли.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони використовують снайперів, використовують безпілотні літальні апарати, тобто якийсь незрозумілий вогонь, мабуть, щоб виманити нас, щоб ми на це реагували.
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