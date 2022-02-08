В среду, 9 февраля, в Украине будет ухудшаться погода из-за атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В большинстве регионов ожидается мокрый снег и гололед.

Так, в среду ночью осадки накроют западные и восточные области. Утром мокрый снег доберется до севера и центра страны, а именно в Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Днем осадки утихнут.

В утреннее и вечернее время на дорогах будет гололед. Кроме того, завтра в Украине ожидается в шквальный ветер со скоростью до 5-12 м/с, а местами порывы достигнут до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов. Ночью возможен небольшой мороз, а на востоке и севере прогнозируется до -2 градусов. В то же время на юге столбики термометров покажут до +6 градусов.

В Киеве ночью пройдет мокрый снег, однако к утру он прекратится. При этом в Киеве будет наблюдаться сильный ветер. Температура максимально поднимется до +2 градусов.

Читайте также, в воскресенье, 6 февраля, на всей территории Украины ожидается потепление. Местами столбики термометров поднимутся до +6 градусов, на западе страны завтра ожидается незначительный снег, в то же время температура воздуха днем поднимется до +3...+5 градусов.

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