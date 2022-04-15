Художники студії Blue Sky Studios, яку корпорація Walt Disney торік закрила через пандемію коронавірусу, до 20-ї річниці виходу першого мультфільму "Льодовиковий період" опублікувала на YouTube відеоролик з білкою на ім'я Скрат, яка нарешті з'їла жолудь, за яким полювала з 2002 року.

Відео під назвою The End опубліковано на каналі Finale. Його створили аніматори Blue Sky Studios перед закриттям студії як прощання на своїх умовах.

Студія Blue Sky Studios була заснована у 1987 році й випустила 13 повнометражних анімаційних фільмів. Найвідомішою для українського глядача є франшиза з п'яти частин "Льодовиковий період", яка зібрала у світовому прокаті $3,2 млрд.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року американська корпорація Walt Disney оголосила про закриття студії Blue Sky Studios, яка створила мультфільми серії "Льодовиковий період" (Ice Age, 2002), "Ріо" (Rio, 2011) та "Фердинанд" (Ferdinand, 2017).