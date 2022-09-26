Окупанти обстріляли центр Краматорська [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста.
Про це повідомляє в Facebook мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. 4 поранених (1 - у важкому стані)", - йдеться в повідомленні.
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