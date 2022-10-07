Іспанія направила до України нову партію допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомило Міноборони Іспанії.

До Польщі вирушила автоколонна з восьми броньованих позашляховиків, двох машин швидкої допомоги та з вантажем п'яти тонн виробів медичного призначення.

За кілька днів з порту Більбао вирушить судно з 12 вантажівками. Воно прибуде до порту союзної країни, близької до Польщі, а далі машини суходолом переженуть у польській логістичний центр.

За словами глави Групи проєкційної підтримки (GAPRO) підполковника Франсиско Кесади, загалом Україні передадуть 22 автомобілі, зокрема 9 великовантажних і 4 машини швидкої допомоги.

На листопад готується ще одна партія озброєнь для ЗСУ, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона додала, що зараз українські військові проходять навчання на полігоні у Сарагосі.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Іспанія готова передати Україні 10 танків Leopard і 20 бронетранспортерів M113. Згодом офіційний Мадрид відмовився від ідеї передати німецькі танки.