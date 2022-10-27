Росіяни обстріляли ще один промисловий об'єкт у Краматорську [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські війська у ніч на 27 жовтня обстріляли підприємство у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару є руйнування.
Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.
"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста", - зазначив міський голова.
За його словами, внаслідок обстрілу жертв немає. Проте окупанти завдали руйнувань промисловому об'єкту.
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