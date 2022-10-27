Єгипетський фунт впав більш ніж на 14% до рекордно низького рівня щодо долара. Про це повідомляє Reuters.

Це сталося після того, як центральний банк заявив, що перейшов на "довгостроковий гнучкий режим обмінного курсу" та підвищив відсоткові ставки на 200 базисних пунктів.

Єгипет намагається отримати новий кредит від Міжнародного валютного фонду після того, як його економічні проблеми посилилися через війну росії проти України. Фонд уже давно закликає Єгипет забезпечити більшу гнучкість обмінного курсу.

Після позачергового засідання Комітету з грошово-кредитної політики центральний банк Єгипту заявив, що підвищує ставку за кредитами овернайт до 14,25% та ставку за депозитами овернайт до 13,25%, щоб зафіксувати інфляційні очікування та стримати тиск з боку попиту.

Центральний банк заявив, що має намір активізувати економічні реформи і "перейшов до режиму стабільно гнучкого обмінного курсу, надавши силам попиту та пропозиції визначати вартість єгипетського фунта щодо інших іноземних валют".

Незабаром після того, як було опубліковано заяву центрального банку, фунт швидко ослаб до приблизно 22,5 за долар із рівня відкриття 19,67.

Банк дозволив фунту знецінитися на 14% у березні, і в останні тижні він поступово знижувався перед різким падінням.

Війна в Україні збільшила рахунки Єгипту за пшеницю та нафту, завдавши удару по туризму з двох його найбільших ринків, України та росії, основного джерела твердої валюти.

У своїй заяві у четвер центробанк заявив, що конфлікт мав "жахливі економічні наслідки" і, отже, призвів до того, що Єгипет зіткнувся з великим відтоком капіталу.

Згідно з офіційними даними, річна загальна інфляція прискорилася до 15% у вересні, що є найвищим показником майже за чотири роки.