Внаслідок ракетних ударів Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Енергетики поступово починають підключати об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляється в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ранкові удари росіян додали нові проблеми нашій енергосистемі. Енергетики роблять все можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти більше часу, ніж раніше. Занадто багато пошкоджень", - зазначив Резніченко.

Він також наголосив, що регіон був повністю знеструмлений. Нині відновленої потужності у мережі вистачає для мінімального загоєння критичної інфраструктури. Насамперед, енергетики підключають лікарні, каналізаційно-насосні станції, водопроводи та котельні.

Далі підключатимуться до електромережі житлові будинки, але про точні терміни відновлення подачі світла робити прогнози поки що зарано.