Дніпропетровська область через ракетний удар була знеструмлена [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Внаслідок ракетних ударів Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Енергетики поступово починають підключати об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляється в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ранкові удари росіян додали нові проблеми нашій енергосистемі. Енергетики роблять все можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти більше часу, ніж раніше. Занадто багато пошкоджень", - зазначив Резніченко.
Він також наголосив, що регіон був повністю знеструмлений. Нині відновленої потужності у мережі вистачає для мінімального загоєння критичної інфраструктури. Насамперед, енергетики підключають лікарні, каналізаційно-насосні станції, водопроводи та котельні.
Далі підключатимуться до електромережі житлові будинки, але про точні терміни відновлення подачі світла робити прогнози поки що зарано.
по темі
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет з 76, які ворог випустив по Україні
Вранці 16 грудня російська армія запустила по території України понад 60 ракет. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Вранці, 16 грудні, внаслідок ракетної атаки по Україні низка міст залишилися без електроенергії
Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет