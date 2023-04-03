Шоумен Галустян змінив громадянство [ Редагувати ]
Російський шоумен вірменського походження Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії. Про це комік розповів виданню News.am.
Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил.
На початку року Галустян потрапив під санкції України та Канади. Київ заявив, що актор публічно розповсюджує наративи Кремля, виправдовує дії рф, а під час президентських виборів 2018 року був у складі руху Putin Team.
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