Офіс омбудсмена має "десятки" відео страт українських захисників [ Редагувати ]
За останні 9 місяців Офіс омбудсмена отримав "десятки" відео страт українських військових російськими окупантами. Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого (з катів - ред.) вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання - вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами).
росія публічно поширює відео зі стратами українських військових з кількох причин, вважає омбудсмен. По-перше, щоб "підтримувати градус антиукраїнської істерії" всередині російського суспільства.
По-друге, щоб переконати своїх вояків не здаватися в полон ЗСУ. По-третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу.
Нагадаємо, генсека ООН Антоніу Гутерреша нажахало відео, на якому росіяни відрізають голову живому українському захиснику.
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