Кадри, що приголомшили світ. Йдеться про запис страти українського полоненого, який днями з'явився у соцмережах. Це відео у півтори хвилини стало причиною звернення українського президента, заяв європейських лідерів і навіть започаткувало новий термін - руський ІГІЛ. З огляду на звірячу жорстокість виконавців злочину.

Хто саме його вчинив, які цілі переслідував і навіщо розмістив у мережі - у матеріалі Даніїла Снісара.

Кадри, які приголомшили весь світ. Військові країни-агресора вчергове продемонстрували своє звірство, стративши українського військослужбовця. Відео оприлюднили в мережі 11 квітня, хто саме - наразі достаменно невідомо.

Володимир Зеленський, президент України:

Це відео страти українського полоненого - світ повинен бачити. Це відео росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей, син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео росії, яка намагається зробити це новою нормою, таку звичку - знищувати життя.

Хто убивця? Чому і навіщо це відео взагалі було зроблене? На ці запитання зараз шукають відповіді у службі безпеки України.

Там розпочали досудове розслідування за фактом жорсткого вбивства українського військовополоненого. У Міноборони озвучили свої версії.

По-перше, злочинці могли звітувати про виконання завдання. І за окремими ознаками у такий спосіб - робили це не в перше. А ще, ймовірно, отримували від цього, як це б страшно це звучало - задоволення.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Така в них психіка. І вони можуть це знімати просто для того, щоб потім передивлятися і самостверджуватися. Може бути таке. Але те, що воно опинилося, в очевидь, в руках інших людей - це може свідчити або про роботу спецслужб, що вони просто проникають, або вони хизувалися один перед одним. Або це дійсно звіт командиру, а командир звітував далі.

Розгойдати психіку, та вплинути на емоції. Усе це складники так званих ІПСО - інформаційно-психологічних операцій. Нагнати страху на своїх та чужих - цілком можливо, що саме таку мету переслідували росіяни.

Андрій Міселюк, політолог:

З одного боку, це іде вплив на самих російських військовослужбовців, щоб вони навіть не думали здаватися в полон до українських Збройних сил, тому що з ними, немовби з ними будуть так само поводитися, як і росіяни з українськими полоненими. А з іншого боку - на думку росіян це буде такий деморалізуючий вплив оказувати на українських солдатів.

Про конкретних осіб-виконавців вбивства зараз відомо небагато. Наймовірніше - цей злочин скоїли члени скандальної ПВК "Вагнер".

Їхній почерк - це злочини проти військовополонених, тортури і знущання навіть над своїми побратимами, каже правозахисник - Володимир Осечкін.

Володимир Осечкін, правозахисник, засновник организації Gulagu.net:

Якщо вже й називати правильно цей підрозділ - це ПВК путіна. Саме путін дав команду Міністерству оборони - надати Пригожину та його найманцям територію військової частини у Краснодарському краї. І звичайно ж, путін своїм указом помилував величезну кількість засуджених за скоєння злочинів. І дав команду для відправлення їх у зону бойових дій.

До речі, саме Осечкіну вдалося встановити зв"язок між відео та ПВК "Вагнер".

Правозахисник поспілкувався з колишнім членом цього угруповання, Андрієм Медведєвим, який втік закордон після викриття причетності ПВК до численних злочинів. Ось як медведєв прокоментував відео страти.

Андрій Медведєв, колишний член угруповання "Вагнер":

Я зі стовідсотковою гарантією запевняю, не може бути помилки, що ці переговори і спосіб спілкування позивними при коригуванні - це вагнерівська чистка. Такого немає у регулярній армії. Чисто вагнерівська чистка.

І навряд чи це когось здивує. Історія памʼятає безліч прикладів - садистського поводження вагнерівців.

Як вони кувалдою вбили свого побратима, який повернувся з українського полону. Як продовжуюють чинити самосуд через обезголовлення зараз на Донбасі - про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Перший гучний випадок таких злочинів вагнерівців трапився ще у 2017 році. Коли вони влаштували тортури та вбили чоловіка у Сирії.

Володимир Осечкін, правозахисник, засновник организації Gulagu.net:

Після цього ніхто ПВК "Вагнер" не закривав, ніхто їх не заарештовував, ніхто їм не пред'являв жодних звинувачень у росії і нікого не притягала до відповідальності. А це говорить про те, що конкретно російська влада, по суті, закривала очі на скоєння цих нелюдських страт позасудових, убивств та нікого не притягала до відповідальності.

Цього разу уникнути покарання не вдасться. Можливо, не відразу. Але варто памʼятати, що такі військові злочини не мають строку давності.

Едуард Багіров, правозахисник:

Кожен випадок буде розглянутий прокурорами. Є міжнародна слідча група, разом з прокурорами України, слідчими, працюють з 11 країн. Тобто, документують кожний злочин, в тому числі й те, що ми бачили, коли вбивали наших українських полонених. І кожний злочинець буде притягнутий до суду. Починаючи з тих, хто віддавав команди і тих, хто виконував злочинні накази свого військового керівництва.

Про готовність притягти до відповідальності всіх виконавців і посібників воєнних злочинів, скоєних росією проти України, заявили і в ЄС

Стефан Дюжаррік, речник ООН:

На жаль, це не поодинокий випадок. В недавніх доповідях моніторингова місія ООН зафіксувала цілу низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Я говорив с генсеком ООН, він сказав, що нажаханий цим відео. І підтримує заклик покарати винних в цих злочинах.

Мінімальне покарання, передбачене міжнародним правом за страту - 30 років увʼязнення.