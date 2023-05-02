Депутати Канівської міської ради, представники різних фракцій виступили з листом-зверненням до керівництва Партії "Слуга народу" щодо перевірки діяльності народного депутата Віталія Войцехівського на предмет адекватності та патріотичності, а також щодо його виключення з лав пропрезидентської фракції.

Про це йдеться у заяві депутата Канівської міської ради Володимира Коржова, яку цитує місцеве видання Kanos.

Депутат у такий складний час для країни дозволяє собі, висловлюватися у негативному світлі щодо військових. З його слів виходить, що військові не спроможні керувати Військовими Адміністраціями. Дивно, що народний обранець до цього часу не зрозумів, що саме завдяки нашим захисникам, він може спокійно їздити округом, працювати у парламенті та жити у відносному спокої.

Протистояння з очільником Черкаської ОВА Ігорем Табурцем, спроби впливу на депутатів Канівської міської ради та особливості законотворчої діяльності, які стосуються військових, нардепа від 197-ого виборчого округу Віталія Войцехівського викликали підозру у місцевих обранців.

Володимир Коржов стверджує, що депутати відчувають деструктивний тиск з боку Войцеховського на роботу Канівської міської ради та виконавчі структури.