Депутати Канівської міської ради пропонують виключити з фракції партії "Слуга народу" народного депутата Войцеховського [ Редагувати ]
Депутати Канівської міської ради, представники різних фракцій виступили з листом-зверненням до керівництва Партії "Слуга народу" щодо перевірки діяльності народного депутата Віталія Войцехівського на предмет адекватності та патріотичності, а також щодо його виключення з лав пропрезидентської фракції.
Про це йдеться у заяві депутата Канівської міської ради Володимира Коржова, яку цитує місцеве видання Kanos.
Депутат у такий складний час для країни дозволяє собі, висловлюватися у негативному світлі щодо військових. З його слів виходить, що військові не спроможні керувати Військовими Адміністраціями.
Дивно, що народний обранець до цього часу не зрозумів, що саме завдяки нашим захисникам, він може спокійно їздити округом, працювати у парламенті та жити у відносному спокої.
Протистояння з очільником Черкаської ОВА Ігорем Табурцем, спроби впливу на депутатів Канівської міської ради та особливості законотворчої діяльності, які стосуються військових, нардепа від 197-ого виборчого округу Віталія Войцехівського викликали підозру у місцевих обранців.
Володимир Коржов стверджує, що депутати відчувають деструктивний тиск з боку Войцеховського на роботу Канівської міської ради та виконавчі структури.
Враховуючи провокаційний характер описаних вище факторів, є підозра, що обранець діє "на руку" зовнішньому ворогові, розхитуючи ситуацію всередині України та громади, керуючись кремлівськими методичками.
Відтак, депутати Канівської міської ради звернулися до керівництва партії "Слуга Народу" із проханням перевірити діяльність народного депутата Віталія Войцехівського, дати оцінку його діям та вплинути на його риторику.
Також ми пропонуємо розглянути можливість подальшого виключення із фракції "Слуга Народу" вищевказаного депутата.
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