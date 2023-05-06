На Прикарпатті стартували змагання із пішого мандрування "Стежками героїв" [ Редагувати ]
На Прикарпатті стартували змагання із пішого мандрування "Стежками героїв". Їх щорічно проводять в Карпатах пластуни, аби відточити свої туристичні навички та віддати давнину памяті українським героям - минулого і сьогодення. Для цього скаути долають чималий маршрут. Цьогоріч це сто двадцять кілометрів пішки через гірський масив Горгани.
Як швидко учасники мають здолати шлях? І з якими непередбачуваними труднощами їм вже довелося зустрітися?
До початку змагань - лічені хвилини. Учасники вивчають маршрут і прокладають найкоротший шлях.
Організатори нам дали карту з набором точок, і вже кожна команда обирає собі маршрут по наявності стежок. Може бути сюрприз, що стежка на карті є, але її фізично немає.
Ці четверо хлопців приїхали на Прикарпаття зі Львова. Всі - досвідчені пластуни та мандрівники. Для Володимира це вже сьоме змагання.
Володимир Яцик, учасник змагань зі Львова:
Тоді це були інші змагання, інші відстані. Було важче, тому що не було GPS, потрібно було орієнтуватися тільки по карті, карта і компас. І замість того, аби йти 4 дні, ми йшли шість днів.
Львів'яни обрали найскладніший маршрут - сто двадцять кілометрів. Пройти його планують за три дні. А ось дівчата з Тернопільщини в змаганнях беруть участь вперше. Тож у них дистанція коротша.
Настя, учасниця змагань із Тернопільської області:
Отримати нові емоції, новий досвід і підтримати тата. Скинути фото і його порадувати. Тато на війні в Донецьку.
Порадувати свого чоловіка Максима, який нині на фронті, вирішила і Вікторія. На змагання приїхала зі столиці разом зі своїми двома доньками.
Вікторія, учасниця змагань із Києва:
Наш тато цього року в ЗСУ, але ми все ж вирішили підтримати цю традицію сімейну, тому що завжди гори - це була його ініціатива, він нас так надихав, долучав і привчав.
Родина виступає у категорії - сімейні команди. Вона найлегша - всього у 25 кілометрів.
Василь, учасник змагань із Києва:
Щоб діти побачили, подивилися. Можливо, підростуть і захочуть вже піти зі своїми юнацькими командами.
Загалом зібралося понад три сотні учасників із різних куточків України. Переможуть ті, хто першими дійдуть до фінішу у повному складі.
Змагання із пішого мандрування "Стежками героїв" організовує українська скаутська організація "Пласт". Двадцять перший рік поспіль.
Микола Бігус, голова оргкомітету змагань:
Вважаємо, що попри війну треба інвестувати в молодь, щоби молодь могла розвиватися, вишколюватися, зростати. І змагання присвячені тим героям, які вже загинули, на жаль, за останній рік.
Маршрут розробляють так, аби окрім фізичних навиків, учасники могли поповнити ще й знання з історії.
Микола Бігус, голова оргкомітету змагань:
Снятинщина відома власне тим, що тут є релігійна пам'ятка Манявський скит і місця, пов'язані з діяльністю УПА - це курінь "Сивуля". Будуть відвідини місць, де відбувалися навчання УПА на полонині Малиновича, також є відтворені криївки УПА.
Команди поспішають, адже попереду десятки кілометрів через гірські хребти.
Ускладнюють завдання і погодні умови. Цьогоріч зима в Карпатах затягнулася, і на вершинах досі лежить сніг. Задля безпеки - організатори деякі локації з маршруту прибрали. І сподіваються, що з дистанції ніхто не зійде і всі дійдуть до фінішу.
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