У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" т.в.о. Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко розповіла про ситуацію з забрудненням води в Україні.

На сьогодні інформаційна війна використовується, на жаль, і в постраждалих регіонах. На підконтрольній території Україні на сьогоднішній день відсутні хвороби, повʼязані з холерою, все, що поширюється - це дезінформація, для залякування населення і поширення паніки.

"Що стосується води - то, якщо говоримо про поверхневі джерела - третя частина - виявлена невідповідність. Даються рекомендації не купатися в цих водоймах, не використовувати воду, обмежити лов риби", - додала вона.