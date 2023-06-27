Спалах холери: наскільки високою є загроза в Україні [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" т.в.о. Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко розповіла про ситуацію з забрудненням води в Україні.
На сьогодні інформаційна війна використовується, на жаль, і в постраждалих регіонах. На підконтрольній території Україні на сьогоднішній день відсутні хвороби, повʼязані з холерою, все, що поширюється - це дезінформація, для залякування населення і поширення паніки.
"Що стосується води - то, якщо говоримо про поверхневі джерела - третя частина - виявлена невідповідність. Даються рекомендації не купатися в цих водоймах, не використовувати воду, обмежити лов риби", - додала вона.
Основні поради населенню - використання по можливості лише бутельованої води або використання питної води з джерел, де місцевою владою підтверджено її відповідність. Це невикористання води з водоймищ для миття овочів, які вживаються. Не вживати продукцію зі стихійних місць продажу, особливо риби.
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