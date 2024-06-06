У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" надзвичайний та повноважний Посол України у державі Катар Андрій Кузьменко розповів про те, скільки українських дітей вдалось повернути в Україну завдяки Катару.

Така статистка є. При чому, я вимушений констатувати певні маленькі розбіжності в даних української та катарської сторони. За нашими даними - це 42 дитини, повернуті за допомогою держави Катар.

"Вони вважають цю цифру дещо скромнішою, оскільки не намагаються приплюсувати собі якихось додаткових переваг. За даними катарської сторони - ця сума дещо менша. 34 особи", - -додав він.