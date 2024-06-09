З 500 метрів до 20 кілометрів - на стільки хочуть збільшити відстань автономного ходу тролейбуса. За такий експеримент взялися у Дніпрі. Для цього електротранспорт панують оснастити потужними акумуляторними батареями. Така модернізація дозволить працювати електротранспорту під час тривалих відключень світла та збільшувати кількість маршрутів.

У спеціалізованій вагоноремонтній майстерні дніпровського електротрансу кипить робота - на оновленні тролейбус. Діагностують усі вузли та агрегати, замінюють зношене електрообладнання.

Тролейбус має 300 тисяч кілометрів пробігу. Це перший капітальний ремонт. І одразу вирішили провести експеримент - поставити акумулятор, який збільшить відстань автономної роботи до двох тисяч метрів.

Олександр Лещенко, заступник директора Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради:

На даний час він складає десь близько 500 метрів, ми вважаємо, що шляхом модернізації буде збільшено десь до 2 кілометрів запасу ходу.

Автономний хід - дає можливість електротранспорту рухатися навіть без контактної мережі. А це знову стає актуальним під час відключень.

Олександр Лещенко, заступник директора Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради:

У нас є ділянка від Набережної перепони до Придніпровська, де тролейбус йде усе без контактної мережі. І шляхом такої модернізації ми зможемо збільшити кількість таких тролейбусів на маршруті.

Усього у Дніпрі майже 60 тролейбусів, які можуть рухатися автономно. Цього достатньо, розповідають у Департаменті транспорту. Але коли якийсь із них на ремонті, замінити нічим.

Олександр Лещенко, заступник директора Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради:

На майбутнє для розвитку електротранспорту можливо створення якихось додаткових маршрутів. У нас ще багато міст, де немає електротранспорту. Це райони з приватним сектором.

Реалізувати плани вдасться, якщо експеримент з модернізації буде вдалим, наголошують чиновники. Перший тролейбус з потужними акумуляторними батареями вийде на маршрут уже за місяць.

Микита Керенцев, провідний фахівець КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради:

На минулому тижні була виконана діагностика тролейбуса, тобто це діагностування усіх вузлів та агрегатів. Після чого буде виконуватися розбір тролейбуса, демонтаж зношених деталей. Після чого буде встановлений автономний хід.

У планах цьогоріч капітально відремонтувати 15 тролейбусів.