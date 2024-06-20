Ворог скидає на Харківську область по 10-30 авіабомб на добу - Синєгубов [ Редагувати ]
За останню добу був фактично масований обстріл керованими авіабомбами області, включаючи Харків. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За останню добу ми мали фактично масований обстріл керованими авіабомбами, включаючи Харків. Знову під прицілом була виключно цивільна інфраструктура. Це фактично дитячий табір відпочинку, який знаходиться у центральнрій частині Харкова. Крім того, ворог обстрілював і наші прикордонні населені пункти. Всього було випущено по території Харківської області 36 керованих авіабомб", - зазначив Синєгубов.
Він додав: "Ми фіксуємо в середньому за добу десь від 10 до 30 керованих авіабомб, які ворог випускає по території області. Є істотні руйнування цивільної інфраструктури, одразу реагують на це наші підрозділи ДСНС, Нацполіція, "швидка". На жаль, страждають люди".
Синєгубов також розповів про евакуацію людей із Борівької громади.
"Питання евакуації постійно знаходиться на нашому контролі, ми розглядаємо його на засіданні обласної ради оборони. Щодо Борівського напрямку, наразі розглядається питання примусової евакуації 13 дітей з 5 населених пунктів. В самому населеному пункті Борова проживає наразі біля 57 дітей, однак про примусову евакуацію саме у цьому населеному пункті поки що мова не йде", - резюмував він.
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